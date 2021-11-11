TDP’yi üç yeni il başkan yardımcısı 

TDP İl Başkanı Engin Erenler, Merkez İlçe eski Başkanı Seyit Ahmet Çiftçi, Alaca İlçe Başkanı Murat Ciğerci ve Laçin İlçe Başkanı Sercan Keser’in İl Başkan Yardımcılığı görevine atandıklarını bildirdi. İl Başkan Yardımcılığı görevine atanan Seyit Ahmet Çiftçi, Murat Ciğerci ve Sercan Keser’e yeni görevinde başarılar dileyen Engin Erenler, partilerinin kapısının herkese açık olduğunu söyledi.

İl Başkanı Engin Erenler, “Bu kapıdan giren hiçbir yurttaşımıza 'Siz dün hangi partiye oy verdiniz, siz nerelisiniz, hangi etnik kökendensiniz, dün ne yaptınız?' gibi soruları asla sormayız. Partimiz, Atatürk ilkelerine bağlı, Atatürk milliyetçiliğini savunan, örfünü, töresini, geleneklerini en güzel şekilde koruyan, bütün yurttaşlarımızın varlıklı ve mutlu olmasını isteyen bir siyasi partidir ve kapımız herkese açıktır. Genel Başkanımız Sayın Mustafa Sarıgül’ün dediği gibi, ‘Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşunu engelleyemez.’ Biz milletimizin dertlerine derman olmaya talibiz” dedi.

(Uğur GÖRKEM)

