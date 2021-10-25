TDP’nin gençliği Emre Hidayet Mert’e emanet

Çorum’da İl kongresini geçtiğimiz haftalarda gerçekleştiren ardından Büyük Kurultay’ını da yaparak Genel Başkanlığa seçilen Mustafa Sarıgül önderliğindeki TDP, 2023 yılında ya da önümüzdeki 2022 yılı içerisinde yapılacak olası bir erken seçim için şimdiden kolları sıvadı.

TDP İl Başkanı Engin Erenler, partinin İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Emre Hidayet Mert’i getirdi. Daha önce bazı siyasi partilerde teşkilatlanma konusunda deneyim ve tecrübe kazanan Emre Hidayet Mert’in gençliğinin verdiği dinamizmini Türkiye Değişim Partisi için harcayacağı belirtildi.

TDP İl Başkanı Erenler, partilerinin gençlik kolunu oluşturmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, başkanlığa atanan Emre Hidayet Mert’e yeni görevinde başarılar diledi.

TDP İl Gençlik Kolları Başkanı Mert ise partisinin başarısı için elinden gelen gayreti göstereceğini belirterek, tüm Çorumlu gençleri TDP saflarına katılmaya davet etti.

(Aliye ÖNCEL)

