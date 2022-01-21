TDP’den Emniyet’e uyuşturucu teşekkürü

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Gençlik Kolları Başkanı Emre Hidayet Mert, ülkenin geleceği olan gençleri zehirleyen zehir tacirlerine, tedarikçilerine ve torbacılara yönelik operasyon yapan İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Kimsenin bu konulara kayıtsız kalamayacağını kaydeden TDP Gençlik Kolları Başkanı Emre Hidayet Mert, “Çünkü ‘Bugün bana, yarın sana’ diye bir deyim vardır. Acı haber kapımızı çalmadan önlem almak insani bir sorumluluktur. Her ne kadar devlet yetkililerimiz gereken çalışmaları yaparak suçluları cezalandırsa da toplum olarak gençlerimizin bu tip olaylara eğilimlerini engellemek vatandaşlardan önce toplumun mihenk yapısı ailelere düşmektedir” diye konuştu.

Sahip çıkılmayan gençlerin farklı yollarla uyuşturucunun pençesine düştüğünü ve geleceğimiz olan gençlere sahip çıkmanın önemli olduğunu anlatan Mert, bu yöndeki başarılı çalışmaları nedeni ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’i ziyaret edere yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

“Vatandaş-devlet kol kola girerek geleceğimiz olan gençlerimizin uyuşturucu tacirlerinin membası olmasına müsaade etmemeliyiz” diyen Mert, “Daha temiz gençlik daha temiz toplum öngörüsü ile geleceğimize sahip çıkmak zorundayız. Çünkü hasıl olan konu bu kadar basit bir konu değildir. Sokağa düşen bu illetten edilen kazanç polisimize, askerimize ve devletimize kurşun olarak geri dönmektedir. Uyuşturucu PKK’nın bel kemiğidir, biz bu kemiği kıracağız!” dedi.

İlimizde Emniyet Müdürlüğü tarafından konunun üzerine gidilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mert, Gülser ve ekibine özellikle teşekkür ettiğini vurguladı.

Çorum İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de nazik ziyareti için Hidayet Emre Mert’e teşekkür etti.

(Uğur GÖRKEM)

