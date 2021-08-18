TDP’de kongre süreci başlıyor

Türkiye Değişim Partisi kongre sürecine hazırlanıyor.

Kuruldukları günden bu yana Çorum’da hazırlıkları tamamlayarak kongrelere hazır hale geldiklerini anlatan Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı Engin Erenler, Çorum’daki il ve ilçe kongrelerin tarihini belirlediklerini, Ağustos ve Eylül ayı içerisinde Çorum’daki kongre sürecinin tamamlanacağını belirtti.

Erenler; merkez ilçe kongresinin 31 Ağustos 2021 saat 13.00’de, Mecitözü İlçe Kongresi’nin 31 Ağustos 2021 saat 15.00’de, Alaca İlçe Kongresi’nin 31 Ağustos 2021 saat 14.00’de, Dodurga İlçe Kongresi’nin 31 Ağustos 2021 saat 13.00’de yapılacağını, Laçin İlçe Kongresi’nin 02 Eylül 2021 saat 14.00’de, Çorum İl Başkanlığı Kongresi’nin ise 06 Eylül 2021 saat 14.00 de parti binasında gerçekleştirileceğini ifade etti. (Haber Merkezi)