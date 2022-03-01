TDP’de Gamze Büyük Çorum sorumlusu oldu

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Merkez Saymanı Gamze Büyük, Çorum’un da içerisinde bulunduğu bölgenin sorumlusu olarak atandı.

TDP Genel Sekreteri ve Teşkilat Başkanı Av. Soner Gökçe imzası ile yapılan atamada Mehmet Ali Demir’in Ankara- Konya-Sivas Ağırlıklı, Gamze Büyük’ün Ankara-Kırşehir-Çorum-Çankırı -Yozgat, Gülnur Kamaşak’ın Kayseri Ağırlıklı, Hüseyin Akgün’ün Tokat Ağırlıklı, Aydın Ekşi’nin Sivas, Oğuz Yüksel’in Ankara, Musa Uyaraslan’ın Konya -Karaman Ağırlıklı, Bulut Uysal’ın Tokat ve Hasan Şişli’nin İç Anadolu Dışında Ayrıca Bursa-Yalova bölgelerinden sorumlu oldukları ifade edildi.

(Uğur GÖRKEM)

