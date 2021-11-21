TDP İskilip İlçe Başkanlığı’na atama

Türkiye Değişim Partisi İskilip İlçe Başkanlığı’na Mürsel Yasak atandı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Çorum İl Başkanı Engin Erenler; Merkez İlçe Başkanı Eralp Armakan, İl Başkan Yardımcısı Sercan Keser ve İl Sekreteri İsmail Koparan İskilip’i ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan TDP İl Başkanı Engin Erenler, Genel merkezle yapılan istişareler neticesinde Mürsel Yasak’ın İskilip İlçe Başkanlığı’na atandığını söyledi. Yapılan atama sonrasında İl Başkanı Erenler, Yasak’a parti rozetini taktı.

Erenler açıklamasında; “Bugün İskilip’te bir ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretimiz sonrasında İskilip İlçe Başkanlığımıza Mürsel Yasak başkanımızın atamasını gerçekleştirdik. Çorum teşkilatımız gün geçtikçe güçlenmeye devam ediyor. Artık İskilip’te değişime hazır” dedi. (Haber Merkezi)

