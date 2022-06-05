TDP İl Başkanlığı’na Koparan atandı
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Çorum İl Teşkilatında Engin Erenler’in istifasının ardından boşalan başkanlık koltuğuna İl Teşkilat Başkanı İsmail Koparan atandı.
Güncel 05.06.2022, 18:29
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Yapılan atamanın ardından Koparan’ı telefon ile arayan Genel Başkan Mustafa Sarıgül tebrik ederek yeni başkana görevinde başarılar diledi.
Sarıgül, TDP’nin her zaman vatandaşın yanında olan, emeklinin, memurun, çiftçinin, esnafın sıkıntılarını çok iyi bilen ve dile getiren bir parti olduğuna değinerek, her zaman zulmün karşısında mazlumun yanında olacaklarını dile getirdi.
Yeni il başkanından bu yönde çalışmalar yürütmesini isteyen Sarıgül, hayırlı olsun temennisinde bulundu. (Haber Merkezi)
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