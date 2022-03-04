TDP İl Başkanı Erenler’den Halil İbrahim Aşgın’a ziyaret

Türkiye gündemi ve Çorum’a dair sohbetlerin edildiği ziyarette, TDP İl Başkanı Engin Erenler, ilimizde olmasını istediği projelerle ilgili bilgiler verdi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise ziyaretinden dolayı TDP İl Başkanı Engin Erenler’e teşekkür etti.

(Uğur GÖRKEM)

