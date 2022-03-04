TDP İl Başkanı Erenler’den Halil İbrahim Aşgın’a ziyaret
Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı Engin Erenler, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.
Güncel 04.03.2022, 19:17
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Türkiye gündemi ve Çorum’a dair sohbetlerin edildiği ziyarette, TDP İl Başkanı Engin Erenler, ilimizde olmasını istediği projelerle ilgili bilgiler verdi.
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise ziyaretinden dolayı TDP İl Başkanı Engin Erenler’e teşekkür etti.
(Uğur GÖRKEM)
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