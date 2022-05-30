TDP İl Başkanı Erenler ile Merkez İlçe Örgütü topluca istifa etti

TDP Genel Merkezi’nin bilgisi doğrultusunda istifa kararı aldıklarını dile getiren TDP İl Başkanı Engin Erenler, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tavrımız nettir ve kesinlikle hiç birşey değiştirmeyecektir. Daha önceki istifam kabul edilmemiş ve göreve devam etmiştim. Fakat bu karar günlerdir konuşulup Genel Merkez ve diğer bir kaç İl Başkanımız ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda alınmış, asla ve asla geri dönüşümüz olmayacaktır. Tüm yönetimim, Merkez İlçe Başkanı ve yönetimi, İskilip İlçe Başkanı ve yönetimi ile birlikte istifalarımız kabul edilmiştir” görüşüne yer verdi.

(Aliye ÖNCEL)

