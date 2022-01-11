TDP İl Başkanı Engin Erenler istifasını sundu
Güncel 11.01.2022, 19:52
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Çorum İl Başkanı Engin Erenler, İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Engin Erenler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa ettiğini belirtti.
Erenler yaptığı paylaşımda “Türkiye Değişim Partisi Çorum İl Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi bildiririm. Genel Başkanımızı iktidara getirmek için üye olarak canla başla çalışacağım” görüşüne yer verdi.
(Aliye ÖNCEL)
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