TDP Çorum İl Kongresi 5 Eylül Pazar günü

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Çorum İl Başkanı Engin Erenler, il ve ilçe kongrelerinin tarihlerini açıkladı.

Açıklamaya göre Çorum il ve ilçe kongreleri Ağustos ve Eylül ayı içerisinde tamamlanacak.

Başkan Erenler; merkez ilçe kongresinin 31 Ağustos 2021 saat 13.00’de, Mecitözü İlçe Kongresi’nin 31 Ağustos 2021 saat 15.00’de, Alaca İlçe Kongresi’nin 31 Ağustos 2021 saat 14.00’de, Dodurga İlçe Kongresi’nin 31 Ağustos 2021 saat 13.00’de yapılacağını, Laçin İlçe Kongresi’nin 02 Eylül 2021 saat 14.00’de, Çorum İl Başkanlığı Kongresi’nin ise 05 Eylül 2021 saat 14.00 de parti binasında gerçekleştirileceğini kaydetti. (Haber Merkezi)