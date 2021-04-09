Son Dakika

TCMB’den piyasaya 71 milyarlık kaynak

Güncel 09.04.2021, 21:55
7
TCMB’den piyasaya 71 milyarlık kaynak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 70 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira verdi.
TCMB düzenlediği repo ihalesine 160 milyar 180 milyon liralık teklif gelirken, piyasaya yaklaşık 71 milyar lira verildiği belirtildi.
İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.
(AA)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
hafif yağmur
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@