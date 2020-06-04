“TCDD'deki sürgünler geri alınsın”

Yasa, yönetmelik ve Anayasa’yı tanımayarak kendilerini mutlak güç yerine koyan yöneticilerin 164 yıllık kurumun kamuoyunda tartışılmasını gündeme getirdiğini belirten KESK Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ali Ekber Beyaz, “Rotasyon adıyla yapılan sürgünlerin açıklanabilir bir yönü yoktur. Kurumun 164 yıllık tarihinde rotasyonun olmamıştır.

Kamu emekçilerinin ekmeklerini kazanma dertlerinin salgın sürecinde bile baltalanarak rotasyon adı altında sürgünleri yapılmış, görev yerleri istekleri dışında değiştirilmiştir. Salgın döneminde emekçiler çalışmaya zorlanırken ayrıca bu süreçte hukuksuzca sürgünler yaşatılarak emekçilerin salgından korku ve kaygılarına başka kaygılar da eklenmiştir” dedi.

Yandaş sendika üyesi 53 çalışandan bir kısmının kendi istedikleri yerlere atanırken bir kısmının ise yasa ve yönetmeliklere aykırı bir şekilde hülle atamayla görevde yükseltildiğini bildiren Beyaz, açıklamasında şunları söyledi:

“Aynı günlerde sürgün edilen 31 emekçiden 15’i konfederasyonumuza bağlı BTS üyesidir. Liyakatsiz atamalarla demiryolunun kimyasıyla oynanırken, 2002'den bu yana çok sayıda kaza meydana gelmiştir. Yetkililer emekçilerle uğraşmak yerine, bu kazaların sorumlularını bulup onlardan hesap sormaları gerekmektedir. BTS'yi önlerinde bir engel olarak gördükleri için özellikle BTS ile uğraşmaktadırlar. Yasalarla, Anayasayla, uluslararası sözleşmelerle korunmuş haklarımızı idari, keyfi tasarrufla nasıl yasaklayabilirsiniz. Sendikal faaliyet haktır engellenemez.” (Haber Merkezi)