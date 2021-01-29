TBMM’ye ziyaretçi yasağı 28 Şubat’a uzadı

TBMM Başkanlığı’ndan yapılan duyuruda, Meclis yerleşkesi ve eklentilerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, 1-28 Şubat tarihlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi.

Buna göre TBMM'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan ziyaretçi yasağı, 28 Şubat'a kadar uzatılmış oldu.

(AA)