TBMM’ye ziyaretçi yasağı 28 Şubat’a uzadı
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ziyaretçi yasağı 28 Şubat'a kadar uzatıldı.
Güncel 29.01.2021, 21:24
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TBMM Başkanlığı’ndan yapılan duyuruda, Meclis yerleşkesi ve eklentilerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, 1-28 Şubat tarihlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi.
Buna göre TBMM'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan ziyaretçi yasağı, 28 Şubat'a kadar uzatılmış oldu.
(AA)
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