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TBMM’ye ziyaretçi yasağı 28 Şubat’a uzadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ziyaretçi yasağı 28 Şubat'a kadar uzatıldı.

Güncel 29.01.2021, 21:24
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TBMM’ye ziyaretçi yasağı 28 Şubat’a uzadı

TBMM Başkanlığı’ndan yapılan duyuruda, Meclis yerleşkesi ve eklentilerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, 1-28 Şubat tarihlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi.

Buna göre TBMM'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan ziyaretçi yasağı, 28 Şubat'a kadar uzatılmış oldu.

(AA)

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