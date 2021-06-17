TBMM’de ziyaretçilere “aşı kartı” zorunluluğu
Yeni tip koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni bir uygulamaya geçildi. Buna göre, artık ziyaretçi girişlerinde aşı kartı şartı aranacak. Bugün başlanan uygulamada Meclis'e gelen ziyaretçiler geri gönderildi. Aşı kartı olmayan ziyaretçiler sadece pazartesi ve cuma günleri kabul edilecek.
TBMM'de, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yeni bir uygulama başladı. Buna göre; Genel Kurul'un çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri TBMM'ye ziyaretçi girişlerinde 'aşı kartı' zorunluluğu getirildi. İki doz aşı olup, aşı kartına sahip olanlar HES kodu ile TBMM'ye giriş yapabilecek. TBMM Başkanlığı'nın yeni aldığı karar bugün başladı.
UYGULAMA BAŞLADI
TBMM’de randevulu olarak gelen ziyaretçiler, Meclis Dikmen Kapı ziyaretçi girişinde kontrol edildi. Vatandaşların önce HES kodu, ardından da e-Nabız üzerinden iki doz aşı olduklarına dair oluşan aşı kartlarına bakıldı.
AŞI KARTI OLMAYANLAR İKİ GÜN TBMM’YE GİREBİLECEK
Aşı kartı olan vatandaşlar TBMM’ye alındı. Aşı kartı olmayanlar ise geri gönderilerek, pazartesi ve cuma günleri ziyaretçi olarak Meclis'e gelebilecekleri bilgisi verildi.
(Haber Merkezi)