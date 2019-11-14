TBMM ve Külliye’yi gezdiler

Öğrenciler, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu eşliğinde r Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni yakından tanıma fırsatı buldu. Geziye Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zekeriya Işık, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mustafa Ceylan, Yönetim ve Organizasyon Bölümü Yerel Yönetimler Programı Öğretim Elemanları Öğr. Gör. Dr. Elif Genç, Öğr. Gör. Harun Kısacık, Medya ve İletişim Programı Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Gökhan Şenyurt katıldı. Öğrenciler meclis rehberlerinden 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında yapılan saldırılar hakkında bilgi aldılar ve saldırılardan kalan enkazları, tahribatı bizzat yerinde gördüler. Ardından heyet toplantı salonunda Ak Parti Çorum milletvekilleriyle bir araya geldi. Milletvekilleri tarafından meclisin işleyişi hakkında öğrencilere bilgi verildi ve soruları yanıtlandı.

Ziyaret esnasında TBMM Genel Kurulu’na katılan öğrenciler, milletvekillerinin gerçekleştirmiş olduğu konuşmaları ve Çorum Ak Parti Milletvekili Erol Kavuncu’nun konuşmasını izlediler. Ardından öğrencilerle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçildi. Burada öğrenciler Millet Camii’ni ziyaret ederek 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde meydana gelen tahribatın izlerini bizzat yerinde gördüler.

(Haber Merkezi)