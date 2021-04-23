“TBMM sıradan bir kurum değil, milli ruhun ifadesidir”

Çorum Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

23 Nisan 1920 tarihinin Anadolu topraklarında Türk milletinin yeni bir başlangıç yapmasının, yeniden ayağa kalkışının ve emperyalist güçlerin vatan topraklarından barınamayacağının bir ilanı 6olduğunu dile getiren Kenan Yaşar; “TBMM sıradan bir kurum değil, Türk milletinin Anadolu topraklarında bağımsız bir şekilde var olma coşkusunun temsil edildiği milli ruhun ifadesidir” diye konuştu.

Okullardan gelen sıraların üzerinde gaz lambası ışıklarının altında Kurtuluş Savaşı’nın rotasının çizildiği ilk günlerde Meclisimizin millet iradesinin bu topraklarda sarsılmaz bir şekilde yerleşmesini sağladığını, 1923’te kurulacak ve ebediyyen yaşayacak Cumhuriyetin temellerinin atılmasını sağladığını dile getiren Baro Başkanı Yaşar, Türk milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi:

“Milletimizin zor şartlar altında kurduğu ve her türlü şerre rağmen lekeletmediği meclisimizin şan ve şerefi yine bizlerin gelecek nesillerimize bırakacağı bir emanettir.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü çocuklarımıza bayram olarak armağan etmesi ise millet olarak çocuklarımıza verdiğimiz değerin bir tezahürüdür. Bütün bu duygularla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için toprağa düşen bütün şehitlerimizi rahmet ve şükran ile anıyorum”

(Uğur GÖRKEM)

