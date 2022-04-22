“TBMM, milli birlik ve beraberliğimizin teminatı”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ün önderliğinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920 tarihinde kurulduğunu belirten Karadaş ve Başaranhıncal açıklamalarında, “23 Nisan 1920 tarihi, bağımsızlık ve demokrasi tarihimizin önemli bir dönüm noktasıdır. Milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde cumhuriyete ve istikbaline doğru şahlanışının mihenk taşıdır. Kurulduğu ilk günden bu yana milletimizin hür sesi olan TBMM, hürriyetimizin, egemenliğimizin ve demokrasimizin sarsılmaz kalesidir, 102 yıldır milli birlik ve beraberliğimizin de teminatıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle geleceğin sahipleri olan çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını, bu vatan için canını feda eden bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. “dediler. (Haber Merkezi)

