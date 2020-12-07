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TBMM'de bütçe maratonu başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe maratonu başlıyor. Meclis Genel Kurulu 2 hafta boyunca bütçe görüşmelerine ev sahipliği yapacak. Görüşmeler yarın başlayacak.

Güncel 07.12.2020, 23:34
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TBMM'de bütçe maratonu başlıyor

İlk gün açılış konuşmaları gerçekleştirilecek. Siyasi parti liderleri Genel Kurul'da olacak. 2021 yılı bütçe kanun teklifini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sunacak. Siyasi partiler de bütçe teklifi üzerinde görüş ve eleştirilerini dile getirecek. Meclis'te grubu bulunan partilerin temsilcileri birer saat süreyle söz alacak.

TBMM’de bugünden itibaren, bakanlıkların, kurum ve kuruluşların bütçeleri ele alınacak. Görüşmeler hafta sonu dahil olmak üzere aralıksız 12 gün devam edecek. 18 Aralık Cuma günü de kapanış konuşmaları yapılacak.

Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde de sıkı koronavirüs önlemleri uygulanacak. Meclis'te ziyaretçi yasağı devam edecek. Uzun mesaide milletvekilleri sınırlı sayıda katılımla Genel Kurul'da bulunacak. Salon sık sık havalandırılacak.

(Haber Merkezi)

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