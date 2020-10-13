TBMM Başkanı Şentop: 'Türkiye'de bundan sonra seçim zamanında yapılır'
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Erken seçim kararı almanın çok çok zor olduğu kanaatindeyim. Erken seçim konusu, önceki sistemin bazı kötü alışkanlıklarıdır. Bu sistemde bu anlamda bir adım atabilmek zorlaştırılmıştır. Bu sistemin bir özelliğidir bu. Türkiye’de bundan sonra seçim zamanında yapılır."
Güncel 13.10.2020, 15:11
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