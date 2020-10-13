Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: 'Türkiye'de bundan sonra seçim zamanında yapılır'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Erken seçim kararı almanın çok çok zor olduğu kanaatindeyim. Erken seçim konusu, önceki sistemin bazı kötü alışkanlıklarıdır. Bu sistemde bu anlamda bir adım atabilmek zorlaştırılmıştır. Bu sistemin bir özelliğidir bu. Türkiye’de bundan sonra seçim zamanında yapılır."

Güncel 13.10.2020, 15:11
188
TBMM Başkanı Şentop: 'Türkiye'de bundan sonra seçim zamanında yapılır'
version="
#TBMM Başkanı #Mustafa Şentop #Erken seçim
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
10°
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 14 Ekim 2020
İmsak 05:20
Güneş 06:43
Öğle 12:31
İkindi 15:37
Akşam 18:09
Yatsı 19:28

Gelişmelerden Haberdar Olun

@