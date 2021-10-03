TBMM 27.dönem 5.yasama yılı hayırlı olsun ziyareti
AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum heyetini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) ağırladı.
Güncel 03.10.2021, 02:42 03.10.2021, 02:47
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AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile AK Parti Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya, Ankara’ya giden Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü mecliste ağırladı.
Ziyarette Vali Çiftçi ve beraberindekiler TBMM 27. dönem 5. yasama yılının hayırlara vesile olmasını diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise “TBMM 27. Dönem 5. Yasama yılının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını dileriz” dedi.
Ayrıca ziyarette Çorum’a yapılan ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili istişarelerde bulundu.
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