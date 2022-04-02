TBB yönetiminden AYM Üyesi Kenan Yaşar’a ziyaret
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve yönetim kurulu üyeleri, yeni Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar’ı ziyaret etti.
Güncel 02.04.2022, 12:39
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TBB Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez, Genel Sekreter Av. Veli Küçük, Sayman Av. Gökhan Bozkurt, Yönetim Kurulu üyeleri Av. Hicran Kandemir, Av. Abdülbaki Çelebi ve Av. Ali Bayram ile Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime Kahraman’ın da hazır bulunduğu ziyarette Sağkan, yeni görevinde başarılar dilediği Yaşar’a bir süre önce annesini kaybetmesi nedeniyle de taziyelerini iletti. (Haber Merkezi)
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