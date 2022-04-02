TBB yönetiminden AYM Üyesi Kenan Yaşar’a ziyaret

TBB Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez, Genel Sekreter Av. Veli Küçük, Sayman Av. Gökhan Bozkurt, Yönetim Kurulu üyeleri Av. Hicran Kandemir, Av. Abdülbaki Çelebi ve Av. Ali Bayram ile Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime Kahraman’ın da hazır bulunduğu ziyarette Sağkan, yeni görevinde başarılar dilediği Yaşar’a bir süre önce annesini kaybetmesi nedeniyle de taziyelerini iletti. (Haber Merkezi)