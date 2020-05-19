TBB ve barolardan seçim sistemi değişikliğine tepki

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 80 baro başkanlığı adına yapılan açıklamada barolara ve bunların seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerinin durdurulması ve geri çekilmesi istendi.

Türkiye'nin uzun süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla, ekonomik, toplumsal ve siyasi sorunlarla mücadele ettiği hatırlatılan açıklamada avukatların yaşadığı sorunların tahammül edilemez boyutlara ulaştığı ifade edilerek, ülkenin ve avukatlık mesleğinin önceliğinin sorunların çözümüne çaba sarf etmek olduğu vurgulandı.

Yapılan açıklamada; “Avukatlık Kanunu’nda Barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerini doğru bulmuyor; bu girişimlerin durdurularak, geri çekilmesini, Ülkemizin gerçek gündemlerinin çözümüne dönülmesini talep ediyoruz. İleride, Avukatlarımızın ve Barolarımızın ihtiyacı ve beklentisini karşılayacak, Avukatlık Kanunu hazırlanması aşamasında asıl muhatap, Barolar ve TBB olmalıdır. Türkiye Barolar Birliği nezdinde, 80 Baronun, uzmanlar ve akademisyenlerin katılımıyla bir komisyon oluşturulmalı, bu komisyonca hazırlanacak tasarı, kamuoyu ve ilgililerle paylaşılmalıdır. Doğru, adil ve hukuki olan hareket tarzı bu olmalıdır” denildi.

(Haber Merkezi)