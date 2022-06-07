Taziye Salonu’na malzeme alınıyor
Çorum Belediyesi, yeni inşaa edilen Mezarlıklar Müdürlüğü binasındaki Taziye Salonu için malzeme aldı.
Güncel 07.06.2022, 19:26
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Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye iki firma katıldı. İhalede ilk olarak firmaların teklif ve belgeleri incelendi.
Buna göre taziye salonuna montaj dahil 7 kalemde malzeme alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 211 bin 183 TL olan ihalede CLS Yapı Turizm 115 bin 900 TL teklif verirken, Decoline Medikal ise 173 bin 600 TL teklif sundu.
Komisyon Başkanı Leyla Sayın ihale sonucunun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini duyurdu.
(Volkan SINAYUÇ)
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