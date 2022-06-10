Tayyar Kavukçu’yu kaybettik
Çorum’un tanınmış simalarından Mimar Tayyar Kavukçu (72), bu sabah evinde yalnız bulunduğu bir sırada, muhtemelen geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Güncel 10.06.2022, 14:20
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Eşi Ayla Bülen Kavukçu’nun, eve geldiğinde kendisini cansız, yerde bulduğu öğrenildi.
Merhum öğretmen Mustafa Kavukçu ve merhume Behice Kavukçu’nun oğulları, merhume Tuncay Kavukçu ve Türkan Benderli’nin kardeşleri, TSO eski Başkanlarından Vahit Benderli’nin kayınbiraderi olan Tayyar Kavukçu’nun cenazesinin ne zaman defnedileceği henüz belli olmadı.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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