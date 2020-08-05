Tayini çıkan şube müdürlerine veda

Programda konuşan Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Ahmet İnan, Sefer Sinan Güngör ve Arslan Arslan ile çalışmış olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Sarı, "Şüphesiz insanoğlu doğumundan sonra bir hikâye ile hayatına devam eder. Bu hikâyenin içerisinde bir yolu ve o yolda yürürken yanında bir yoldaşları vardır. Tabi bu süreç içerisinde bazen ayrılıklarda olabilir. Önemli olan yürüdüğünüz yolda ilerlerken hoş bir seda bırakabilmektir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için atılan bu adımlar, zamanla mesai arkadaşlığından dostluğa ve kardeşliğe dönüştü. Görev yerleri değişti ama kardeşlik ve dostluklarımız devam edecektir. Arkadaşlarımızın yeni görev yerlerinde de aynı azimle imkanlar dahilinde gece gündüz demeden çalışacağına inanıyorum. Bayrağı devreden ve devralan eğitim neferlerimize hayırlı olsun diyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Görev yeri değişen şube müdürlerine başarı ve teşekkür belgeleri verildi. (Haber Merkezi)