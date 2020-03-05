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Tay Portal eğitimi Çorum’da başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Tarım Arazileri Yönetim sistemi (TAY) Çorum’da başladı. 

Tay Portal eğitimi Çorum’da başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Tarım Arazileri Yönetim sistemi (TAY) Çorum’da başladı. 

05 Mart 2020 Perşembe 14:46
Tay Portal eğitimi Çorum’da başladı

Çorum, Samsun, Amasya, Tokat, Kastamonu, Çankırı, Sinop ve Kırıkkale illerinin katılımı yapılan eğitim programı 5 gün sürecek. Tay Portal Sistemi ile, tarımsal arazilerin devri, miras yolu ile intikali, değerlendirilmesi, yeter gelirli arazi büyüklüğü ve ekonomik bütünlüğüne ilişkin hükümler ile ehil mirasçıya ait niteliklerin tespiti işlemlerinin Tay Portal otomasyonu üzerinden, İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine gelen başvuruların Takbis entegrasyonu ile değerlendirilmesi, değerlendirilen başvurulara otomatik cevap verilmesi ve bu cevapların Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne servisler aracılığı ile iletilmesini sağlıyor. 
Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan SARI; “Tarım Arazileri devri, değerlendirilmesi ekonomik olarak tarım yapılabilmesinin önemi, portal sisteminin geliştirilmesi ve uygulamada yaşanan sorunların bölgesel toplantılarla çözüme kavuşturulması önemlidir. Toplantının İlimizde yapılması ve diğer illerden yeterli katılım olmasından memnuniyet duymaktayız. Bu çalışmanın ve bilgi alışverişinin faydalı olacağına inanıyorum ve eğitimin başarılı sonuçlara ulaşmasını diliyorum” 

(İHA)

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