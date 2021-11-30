Tavukları ve evi yandı

Edinilen bilgilere göre merkez Aksungur Köyü’nde önceki gece saat 03.00 sularında fırtınanın etkisiyle elektrik kontağından yangın çıktı. Çıkan yangında Mehmet Kaya’ya ait Kozanoglu MH cinsi 500 adet gezen tavuk telef olurken evi ve 5 bin TL parası küle döndü.

Mehmet Kaya yangında her şeyini kaybettiğini, kış gününde kalacak yerinin olmadığını belirterek yetkililerden yardım eli uzatılmasını istedi.



(Haber Merkezi)

