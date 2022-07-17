Tavukları çalınan kadına bir hayırseverden yardım

Nadık semtinde oturan Fatma Özergin’in, 10 tavuğu ile 1 horozunun çalınması üzerine, evinin önüne pankart açarak, bu tavukların yumurtası ile geçimini sağladığını belirtip hırsızın insafına sığınmasından etkilenen Çorumlu bir yardımsever, gazetemizi arayarak mağdur kadına yardım etmek istediğini söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yardımsever, gazetemizin yönlendirmesiyle, Fatma Özergin ile sakat eşi Emral Özergin’in evlerine bizzat giderek yardımını iletti.

(Aliye ÖNCEL)

