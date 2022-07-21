Tavukları çalınan aileye Deva Partisi’nden destek
Bir süre önce Bahçelievler Mahallesi Nadık semtindeki evinin bahçesinde beslediği tavukları çalınan ve evinin önüne astığı yazı ile tavuklarını çalan hırsızdan tavuklarını geri getirmesini isteyerek ulusal yayın kuruluşlarında gündem olan Fatma Özergin’e DEVA Partisi’nden tavuk hediye edildi.
Deva Partisi Kadın Politikaları Başkanı Zehra Benli, geçtiğimiz günlerde evinin bahçesindeki tavukların çalınması üzerine hırsızdan tavuklarını geri getirmesini isteyerek ulusal yayın kuruluşlarında gündem olan Fatma Özergin’e tavuklarını teslim etti.
Ailenin geçimlerine katkıda bulunabilmek amacıyla 15 adet ligorin cinsi yumurta tavuğu hediye ettiklerini belirten Benli, “Çiftimizin yaygın medyada yayınlanan haberlerini görünce çok üzüldük ve elimizden geleni yapmaya karar verdik. Mağdur ve mazlumların her zaman yanında olmanın insani bir görev olduğunun altını çizmek isteriz. DEVA Partisi olarak her zaman olduğu gibi bu gibi konularda da duyarlılığımızı sürdüreceğiz. Çalınan tavukların manevi olarak yerini tutmasa da, mağdur çiftimizin yüzünde bir gülümsemeye vesile olmak bizleri çok mutlu etti. Partimiz ülkenin düzelmesi için birlik ve beraberlik içinde çalışıyor” dedi.
(Haber Merkezi)
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