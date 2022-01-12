Tavuk eti üretimi yüzde 16,1 arttı

Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 16,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 13,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 yılı Kasım ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, Tavuk eti üretimi 197 bin 334 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti.

Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 16,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 13,7 artarken hindi eti üretimi yüzde 1,9, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,9 azaldı. Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi yüzde 4,3, kesilen tavuk sayısı yüzde 2,5 artarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,4, hindi eti üretimi yüzde 14,8 azaldı.

Kasım ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 0,4 artarak 197 bin 334 ton olarak gerçekleşti. Aynı ayda bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı yüzde 1,2 azalarak 108 milyon 308 bin adet oldu. Kasım ayında bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,7 azalarak 1,63 milyar adet oldu. Söz konusu dönemde bir önceki aya göre hindi eti üretimi yüzde 4,5 azalarak 4 bin 502 ton olarak gerçekleşti.

(Aliye ÖNCEL)

