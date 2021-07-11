Tavuk eti üretimi azaldı

Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi %2,4, kesilen tavuk sayısı %3, tavuk yumurtası üretimi %5,2, hindi eti üretimi ise %20,3 azaldı. Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi %2,3, tavuk yumurtası üretimi %3,6, kesilen tavuk sayısı %5,2, hindi eti üretimi ise %20 azaldı.

(Ömür SOYTEMİZ)

