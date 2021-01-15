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Tavuk eti üretimi arttı

Türkiye’de Kasım ayında tavuk eti üretimi yıllık bazda yüzde 1,1 arttı.

Güncel 15.01.2021, 18:58
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Tavuk eti üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Kasım ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini paylaştı. Buna göre, tavuk eti üretimi 169 bin 903 ton, tavuk yumurtası üretimi ise 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti.

Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 1,1, tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,3, kesilen tavuk sayısı yüzde 0,2 artarken, hindi eti üretimi yüzde 13,6 azaldı. Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi yüzde 0,02 artarken, hindi eti üretimi yüzde 0,2, kesilen tavuk sayısı yüzde 0,3, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 0,6 azaldı.

Kasım ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 1,5 azalarak 169 bin 903 ton olarak gerçekleşti. Ayrıca bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı yüzde 0,6 azalarak 95 milyon 225 bin adet olurken, bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi de yüzde 0,9 azalarak 1,7 milyar adet oldu. Bir önceki aya göre hindi eti üretimi yüzde 10,1 artarak 4 bin 587 ton olarak gerçekleşti.

(Haber Merkezi)

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