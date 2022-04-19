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“Taviz yok, tavrımız net”
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentte toplu ulaşımla ilgili son iki günde yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.
Güncel 19.04.2022, 00:17
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Toplu ulaşım hizmeti veren firma yetkililerinin 18 Nisan sabahı itibariyle otobüs seferlerini normal seyrinde sürdüreceğini ifade ettiğini belirten Aşgın, “Yaşanan süreçte herhangi bir arabuluculuk, hakemlik vs. gibi bir girişimde bulunulmamış, Belediyemiz bu konuda hiçbir taviz vermemiştir. İlgili firma önceki şartlarda çalışmayı kabul etmektedir. Son iki günde Belediyemize ve hemşehrilerimize bu nahoş durumu yaşatan firmaya karşı tavrımız nettir.
Kıymetli hemşehrilerimizin hatlara çıkmayan ya da saatinde güzergâhta bulunmayan otobüsleri Alo 153 Zabıta’ya bildirmelerini rica ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)
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