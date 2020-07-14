“Tavandan ödenen ek ödeme desteği devam etmeli”

Ziyarette Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'un, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ilettiği talepleri hakkında açıklamalarda bulunan Saatcı,3 ay tavandan verilen ek ödeme desteğinin Temmuz ayı dahil devam etmesi gerektiğini, sağlık çalışanlarının ek ödeme gelirinin her yıl eriyerek sıfırlanmasına sebep olan, çalışma barışını bozan ve adaletsizliğe yol açan döner sermaye uygulamasının yeniden kurgulanarak çalışanların gelirinin artırılmasıyla ilgili hazırlanan ‘Döner Sermaye Yönetmeliği Teklif Dosyası’nı paylaşıldığını, ayrıca COVID-19 ile mücadelede çalışanlara ilave ücret ödenirken ekibin bir parçası olan GİH ve YH sınıfı çalışanlarının göz ardı edildiğini ve ilave ücret verilmesi için bir düzenleme yapılması gerektiği anlattı. Saatcı görüşmede; çözüm bekleyen birçok konunun gündeme getirilerek çözüme yönelik teklifler iletildiğini vurguladı. (Haber Merkezi)