Tatlısu, film afişleri albümü armağan etti

Emekli Öğretim Görevlisi, edebiyatçı Mehmet Tatlısu, duayen gazeteci Mehmet Yolyapar’a, 1951-1986 yılları arasında çekilmiş tüm filmlerin afişlerinden oluşan çok kıymetli bir albümü armağan etti.

Mehmet Tatlısu, 1986 basımı, az bulunur nitelikteki bu albümün, başarılı gazeteciliği yanında, Çorum’un “kültür insanları” arasında yer alan, 2005-2006 yıllarında magazin dergisi Erkekçe’ye yazdığı, çocukluğunun Çorum’unu ve sinema tutkusunu anlatan yazılarıyla sinema dünyasının dikkatlerini çeken Mehmet Yolyapar’a yakışacağı inancını taşıdığını söyledi. (Aliye ÖNCEL)

