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“Tasvip etmediğimiz olayla ilgili yasal süreç başlatılmıştı”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, bir kadın öğretim üyesiyle yaşadığı küfürlü tartışmanın videosunun sosyal medyada yayınlanmasının ardından istifa etmek zorunda kalan HİTÜ BESYO Dekanı Faruk Yamaner’le ilgili konuştu.

“Tasvip etmediğimiz olayla ilgili yasal süreç başlatılmıştı”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, bir kadın öğretim üyesiyle yaşadığı küfürlü tartışmanın videosunun sosyal medyada yayınlanmasının ardından istifa etmek zorunda kalan HİTÜ BESYO Dekanı Faruk Yamaner’le ilgili konuştu.

18 Ekim 2019 Cuma 22:39
“Tasvip etmediğimiz olayla ilgili yasal süreç başlatılmıştı”

Olayla ilgili olarak Hitit Üniversitesi’nin iç mekânında yapılabileceklerin tamamının yapıldığı anlatan Rektör Öztürk, “Hitit Üniversitesi’nin açılış dersinde bu video dolaşıma giriyor. Niye o gün? Bu, soru işareti. Üniversite yasal süreç ve idari olarak hiçbir eksiklik yapmamış. Bu süreç Çorum’un sosyal yaşamını, Türkiye’nin yükseköğretimini ve kamu kurumlarını yıpratmaktadır. Tasvip etmediğimiz bir olay. Yapılması gerekenlerde açık bırakmadık, her şey yapıldı” dedi.

Konunun Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturulduğu ve BESYO Dekanı Faruk Yamaner’in istifa ettiğini belirten Rektör Ali Osman Öztürk, yaşanan küfürlü tartışmanın sosyal medyada paylaşılmadan önce neden Yamaner’in istifasının istenmediğine dair bir soruya ise “Ben göreve geldikten sonra video ortaya çıktı. Buna bağlı olarak da kendisi istifa etti” cevabını verdi.

Öztürk, sözkonusu tartışma videosunun sosyal medyada paylaşılmasının ardından Üniversitenin bir kurum olarak karalanması ve Çorum’un kötü anılmasının önüne geçmek için kamuoyuna bir açıklama yaptıklarını dile getirerek, “Bu olayda yaşanan içerikle ilgili değil konu başka noktalara varıyor. Kurum olarak tasvip etmediğimiz, gereğinin yapılmasını düşündüğümüz için geriye dönük hakaretlerde üniversitenin karalanması, şehrimizin kötü anılmasının önüne geçmek istediğimiz için açıklama yaptık. Burada konunun örtbas edilmesi, hocaların kayırılması gibi hiçbir şey söz konusu değil. Kullanılan ifadeleri, diyaloğun hiçbirisini kimse tasvip etmiyorum. Biz bir kurum olarak belli mevzuatlar çerçevesinde gerekli süreçleri yürüttük. Kurumun, Çorum’un bir şekilde töhmet altında bırakılması, sanki tasvip ediyormuş da ön açıyormuş gibi düşünülmesi bize yakışmaz. Bu çerçevede adım atıldı. Örtbas etme durumu hiç yok. Bu tür konular geleceğimize, nasıl önlem alacağımıza dair bizim için motivasyon kaynağı. Bu basit bir olay olarak görülemez” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

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