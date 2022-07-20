Taşhan Caddesi üzerinde intihar girişimi
Çorum'da bir kişi, intihar amaçlı Çepni Mahallesi Tashan Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın en üst katına çıktı.
Güncel 20.07.2022, 14:42
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Binanın camından aşağıya sarkarak intihar girişiminde bulunan D.G. isimli şahsı görenler, durumu hemen polise ve 112 acil yardım ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen güvenlik güçleri, cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, olası intihar girişiminin önüne geçmek için de hava yastığı açıldı.
Polis ekipleri, ailevi nedenlerden dolayı intihara kalkıştığı öğrenilen D.G.’yi ikna etmeye çalışıyor.
(Haber Merkezi)
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