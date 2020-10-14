“Taşeronken kadroya geçen işçilerin mağduriyeti giderilsin”

20/11/2017 tarihli 696 sayılı KHK ile kamuda taşeron yöntemiyle çalışan 900 bin işçinin devlet kadrolarına veya kamuya ait şirketlere işçi statüsünde geçiş yaptığını anımsatan Özsaçmacı, “Bu düzenleme ile geçiş yapan işçilerin ücretleri 31.10.2020 tarihine kadar altı ayda bir sadece yüzde 4 zam gelecek şekilde belirlenmiştir.

Asgari ücrete gelen zamlarla maaşları, asgari ücretin bile altında kalmıştır.

Ekonomik olarak zor duruma düşen işçi kardeşlerimizin maaşları pandemiyle birlikte erimiştir.

Sendikalar ile kamu arasında personel ücretlerine gelecek artışların görüşmeleri devam etmektedir.

Bu kapsamda uzun zamandır geçim sıkıntısı çeken işçilerimize gereken zamlar yapılmalı, düzenlemeden itibaren geçen 3 yılın enflasyon farkları da göz önünde bulundurularak mağduriyetleri giderilmelidir” dedi. (Haber Merkezi)