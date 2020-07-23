Taşdelen’e taziye
CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e taziye ziyaretinde bulundu.
Güncel 23.07.2020, 19:44
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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in babası, geçmiş dönem Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti.
Taşdelen’i makamında ziyaret eden Tahtasız ve Tokgöz, ailenin acısını paylaşarak başsağlığı dileklerini iletti.
(Haber Merkezi)
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