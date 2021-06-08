Taşcıer’e Hitit Kraliçesi Puduhepa’nın mührü

Çorum’da bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Milletvekili Gamze Taşcıer, Çorum İş Kadınları Derneği yöneticileri ile sohbet ederek derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

CHP heyetini; İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli ve Dernek Başkan Yardımcısı Semra Şahin konuk etti.

Ziyarete; Milletvekili Gamze Taşçıer ile birlikte İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve eşi Perinay Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl Başkan Yardımcısı Günsel Yetik Erlik ve Merkez İlçe Yöneticisi Seher Bayıral ve Sevinç Genç katıldı.

Dernek Başkanı Semrin Kaleli, Çorum İŞKAD ve Çorum Haber işbirliği ile hayata geçirilen Kadın = Erkek = İNSAN Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık Kampanyası hakkında bilgi verdi.

Kaleli, Taşcıer’e Çorum ziyareti anısına Hitit Kraliçesi Puduhepa’nın Kadeş Barış Anlaşmasına vurduğu mühür ile birlikte Çorum leblebisi ve kadınlar tarafından üretilen maskelerden hediye etti.

Taşcıer, Çorum İş Kadınları Derneği’nin “Kadın = Erkek = İnsan” özel defterini imzalayarak, kampanyaya destek verdi.

Milletvekili ve PM Üyesi Taşcıer, misafirperverliklerinden ve anlamlı hediyelerinden dolayı Semrin Kaleli ve Semra Şahin’e teşekkür etti.

Çorum İş Kadınları Derneği (İSKAD) Başkanı Semrin Kaleli, günümüzden 3300 yıl önce dünyanın ilk yazılı barış anlaşması olan Kadeş Barış Anlaşmasına mührünü vuran Hitit Kraliçesi Puduhepa hakkında bilgi vererek, “Hitit Kraliçesi Puduhepa'nın Kadeş Barış Anlaşmasında mührünün olduğu pek bilinmiyor. Oysa, günümüzde adına toplumsal cinsiyet eşitliği dediğimiz kavram Anadolu topraklarında güçlü bir varlık gösteriyordu. Kraliçe ve Mısır Firavunu arasında, Ramses'in Puduhepa’ya ‘kız kardeşim’ diye hitap ettiği tablet mektuplarda mevcut ki bu Krakuce’nin diplomatik ilişkilere yön verdiğinin de bir göstergesi sayılabilir” dedi. (Haber Merkezi)

