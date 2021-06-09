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Taşçıer’den Otizm Gönüllüleri’ne ziyaret

Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen, dernek binasında CHP heyetini konuk etti.

Güncel 09.06.2021, 23:46
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Taşçıer’den Otizm Gönüllüleri’ne ziyaret

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer, Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği’ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Emine Çelen’den faaliyetler, projeler, sorun ve talepler hakkında bilgi aldı.
Dernek Başkanı Emine Çelen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP Ankara Milletvekili Taşcıer ve beraberindekilere teşekkür etti. (Haber Merkezi) 
 

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