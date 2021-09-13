“Tasarruf için kombi bakımınızı ihmal etmeyin”

Su tesisatı, makine ile su kaçağı bulma ve kanal açma, doğalgaz tesisatı, kalorifer tesisatı, pis su tesisatı, petek yıkama ve her türlü tadilat ve tamirat işlerinin yapıldığını belirten Mert Köçeliöz, Yavruturna Mahallesi Esnafevleri 3. Sokak üzerindeki işyerinde veya 0554 251 13 91 numaralı telefondan kendilerine ulaşılabileceğini söyledi.

Kombi bakımı ve petek temizliğinin tasarruf açısından önemli olduğunu vurgulayan Köçeliöz, bu şekilde yakıttan yüzde 30-40’lara kadar tasarruf sağlanabildiğini dile getirdi. (Taner ŞİMŞEK)

