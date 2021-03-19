Taş: “Zaferi iman ve inancımızla kazandık”

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yakup Taş, Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Çanakkale Zaferi’ni kutlarken ve şehitleri anarken, bu zaferden hangi derslerin çıkarılması gerektiğini soran YRP İl Başkanı Yakup Taş, savaşın bütün dünyaya karşı gemiler, toplar, mermiler ve silahımızın daha üstün olduğu için kazanılmadığını, imanımız ve inancımızın üstün olduğu için kazanıldığını vurguladı.

“Bundan dolayıdır ki buradan alınacak ilk ders 'Bir ülkenin asıl gücü ne tankıdır ne topudur ne de parasıdır. Milli ve manevi değerlerine inanmış Milli Görüşçü evlatlarıdır” diyen Taş, bu evlatlara sahip olunduğunda bu zaferlerin yaşanabileceğini, bütün insanlığa hizmet edilebileceğini kaydetti.

Çanakkale şehitlerine Allah’tan rahmet dileyen YRP İl Başkanı Taş, “Kim olursa olsun, vatanını, milletini seviyorsa, o kimse ülkesinin evlatlarının milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmesine en büyük önemi vermelidir. Bunu engellemek vatana ve memlekete yapılacak en büyük kötülüktür” dedi.

(Haber Merkezi)

