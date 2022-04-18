Taş yüklü kamyon hafif ticari aracın üzerine devrildi: 1 ölü
Amasya'da taş yüklü kamyon, çarpışarak şarampole sürüklendiği hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazada hafif ticari araçtaki Çorumlu Cemal Dokuyan (69) hayatını kaybetti, eşi Kibar Dokuyan ve kamyon sürücüsü yaralandı.
Kaza saat 16.00 sıralarında Göyüncek ilçesi Çulpara köyü kavşağı mevkisinde meydana geldi. Kent merkezine giden Cemal Dokuyan yönetimindeki 19 NE 286 plakalı hafif ticari araç ile Hayati Kılıç yönetimindeki 05 RC 613 plakalı taş yüklü kamyon, çarpıştı. Çarpışma sonucu, kontrolden çıkan kamyon, şarampoli sürüklediği ticari aracın üzerine devrildi. Kazada kamyon kasasındaki taşların içerisine girdiği hafif ticari aracın sürücüsü Cemal Dokuyan hayatını kaybederken, eşi Kibar Dokuyan ve kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kibar Dokuyan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kazada hayatını kaybeden Cemal Dokuyan, bugün Mecitözü'ne bağlı Dağsaray köyünde toprağa verilecek.
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