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Taş: “Ukrayna-Rusya savaşı gıda sıkıntısına yol açabilir”

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Yakup Taş, Ukrayna’daki savaşın gıda sıkıntısına özellikle tahıl tedariki konusunda sıkıntılara yol açabileceği uyarasında bulundu. 

Güncel 03.03.2022, 19:03
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Taş: “Ukrayna-Rusya savaşı gıda sıkıntısına yol açabilir”

Çiftçilere yönelik atılacak adımların daha fazla önem kazandığını belirten Taş, “Ukrayna’da çıkan savaş nedeni ile Ukrayna ve Rusya’dan tahıl ithal etmemiz giderek zorlaşacaktır. Bu sebeple, devletimiz, çiftçilerimizi destekleyerek ileride milletimizin gıda sıkıntısı çekmemesini sağlayacak kararları acilen almalıdır” ifadelerini kullandı. 
Tarım Kredi Kooperatifi’ne ve Ziraat Bankası’na olan borçları yapılandırılan çiftçilerin özel bankalara olan kredi borçlarının da yapılandırılması çağrısında bulunarak Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle yaşanacak olası gıda sıkıntısının önüne geçilmesi gerektiğini kaydeden Taş, konu ile ilgili şunları söyledi:
“9 Şubat 2022 tarihinde medyada Ziraat Bankasının, tarımsal kredi borçlusu müşterilerine yapılanma programı kararı aldığı duyuruldu. Daha sonra Tarım Kredi Kooperatiflerinin de benzer bir uygulama yapacağı gazetelerde yer aldı. Bu uygulama 31 Mart 2022 tarihine kadar her iki kurum tarafından da çiftçilere kolaylık olması için uygulanacaktır. Buna göre peşin ödenmesi halinde borcun tamamına ait faizler silinmekte veya peşin ödenememesi halinde 60 aya kadar faizsiz yeniden yapılandırma imkânı sunulmaktadır. Bu durum Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine borçları olan çiftçileri önemli ölçüde rahatlatmıştır. Ancak çiftçi kredileri sadece Ziraat Bankasından ve kooperatiflerden verilmemektedir. En son temmuz ayında yayınlanan rakamlara göre çiftçilerimizin 30 Kasım 2021 tarihine kadar olan tüm borçları yaklaşık 150 milyar TL’dir. Bu borcun yaklaşık 142 milyar TL’si Kamu bankalarına, geriye kalan kısmı çiftçilerin Özel Bankalara olan borçlarıdır.”
“ÇİFTÇİLERİN ÖZEL BANKALARA 
BORCU DA YAPILANDIRILMALI”
Şu anda çiftçilerin özel bankalara olan borçlarının, bütün çiftçi borçlarının yaklaşık yüzde 12’si kadar olduğunu hatırlatan Taş, “Bütün bankalar tarımsal kredileri çiftçilere vermektedirler. Özellikle Şekerbank, şeker pancarı ekiciliği yapan çiftçilere önemli miktarda tarımsal kredi sağlamaktadır. Çiftçilerin bu özel bankalara olan zirai kredi borçları özellikle yapılandırılmamaktadır. Borcunu ödeyemeyen çiftçilerin tarlaları, traktörleri maalesef haciz ve icra yolu ile satılmaktadır. Bu durumun önlenebilmesi için, ya Ziraat Bankasında olduğu gibi, özel bankalar da çiftçi borçlarını aynı şekilde yapılandırmalı veya Ziraat Bankası, çiftçilerin bu bankalara olan zirai kredilerini de kendi uhdelerine alarak aynı şekilde yapılandırıp çiftçileri rahatlatmalıdır” dedi. (Haber Merkezi) 

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