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Taş ocağı tepkisi

ÇORUM'da, Üyük köyüne açılan taş ocağının içme suyu kaynaklarına hasar verdiğini belirten halk, Çorum Valiliği önünde toplandı. Vali Yardımcısı Recep Yüksel ile tartışan kalabalık, valinin köye geleceğini öğrenince valilik önünden ayrıldı.   

Taş ocağı tepkisi

ÇORUM'da, Üyük köyüne açılan taş ocağının içme suyu kaynaklarına hasar verdiğini belirten halk, Çorum Valiliği önünde toplandı. Vali Yardımcısı Recep Yüksel ile tartışan kalabalık, valinin köye geleceğini öğrenince valilik önünden ayrıldı.   

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:39
Taş ocağı tepkisi

Çorum'un Üyük köyünde açılan taş ocağı tepkilere neden oluyor. Köyde yaşayanlar, taş ocağında yapılan dinamitli patlatmaların içme suyu kaynaklarına zarar verdiğini belirterek çalışmaların durdurulması yönündeki taleplerini iletmek üzere Çorum Valiliği önünde toplandı. Vali Mustafa Çiftçi ile görüşmek isteyen halk, bekleyişe başladı. 

Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Zeki Oral, çalışmaya başlayan taşocağının 2 köyü susuz bıraktığını belirterek ocağın kapatılmasını istedi. 

VALİ YARDIMCISINA TEPKİ

Çorum Vali Yardımcısı Recep Yüksel, vatandaşlarla görüştü. Taşocağının daha önce 4-5 defa mahkemelik olduğunu ve kararının işletme lehine sonuçlandığını belirterek konunun yine de ayrıntılı bir şekilde araştırılacağını söyledi. Valilik önünde bekleyen kalabalık ile vali yardımcısı arasında tartışma yaşandı. Bu sırada bazı vatandaşlar, vali yardımcısını yuhaladı. Öfkeli kalabalık, Vali Mustafa Çiftçi'nin köye geleceğini öğrenince valilik önünden ayrıldı.

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