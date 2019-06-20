Taş ocağı tartışması sürüyor

Merkeze bağlı Üyük köyüne açılan taş ocağında dinamitle yapılan patlamaların içme suyu kaynaklarına zarar verdiğini belirten köylüler, çalışmaların durdurulması yönündeki taleplerini iletmek üzere dün Çorum Valiliği önünde toplandı. Köylüler, Vali Mustafa Çiftçi ile görüşmek için beklemeye başladı. Bir süre sonra dışarı çıkan Vali Yardımcısı Recep Yüksel, vatandaşlarla görüştü. Yüksel, taş ocağının daha önce 4-5 defa mahkemelik olduğunu ve kararının işletme lehine sonuçlandığını belirterek konunun yine de ayrıntılı bir şekilde araştırılacağını söyledi. Bu sırada köylüler ile vali yardımcısı arasında tartışma yaşandı. Bazı vatandaşlar, vali yardımcısını yuhaladı. Köylüler, Vali Mustafa Çiftçi'nin köye geleceğini öğrenince valilik önünden ayrıldı.

VALİ KÖYE GELDİ

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Üyük köyüne geldi, vatandaşlarla görüştü. Köydeki sorunları çözüme kavuşturacaklarını belirten Vali Çiftçi, vatandaşların tüm endişeleriyle ilgili de yeniden inceleme başlatacaklarını söyledi. Vali Mustafa Çiftçi, "Valiliğin önünde bir takım sorunlarınız nedeniyle oturma eylemi gerçekleştirdiğinizi duydum. Bu bölgeyle ilgili geçmiş de talepleriniz olmuş, tabi bu talepleriniz incelenecektir. Şunu da huzurlarınızda ifade etmek isterim. Taş ocağının işleten müteahhit Trabzonlu, İçişleri Bakanımızla müteahhit arasında bir bağlantı kurulmuş yani dolayısıyla, İçişleri Bakanımızda konuya müdahil olduğu ve yönlendirilmesiyle ruhsat verildiği yönünde ifadeler var. Şerefimle temin ederim ki, kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Ben Çorum’da göreve başlayalı 7 ay kadar bir süre oldu. İçişleri Bakanımız beni bu konuyla ilgili, ruhsatla ilgili, bu kişi ile ilgili arayıp da her hangi bir şey söylemedi. Huzurlarınızda yeminle ifade ediyorum. Bu taş ocağını işleten kişi Trabzonlu olabilir. Konyalı’da olabilir,. Trabzon’dan gelen bu kişinin iş yapması ruhsat alması gayet normal, bakanımızın da bu kişiyle hiçbir irtibatı yoktur. Benimle bu konuyla ilgili İçişleri Bakanımızda bugüne kadar hiç görüşmemiz olmamıştır. Bunu da şerefimle temin ediyorum Bununda bilinmesinde fayda var" dedi.

İddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getiren Vali Çiftçi, "Sinek pis değil, ama mide bulandırır. Bunlar çirkin iddialar. Bir seçim ortamındayız İstanbul’da bir seçim ortamı var. Kurt bulanık havayı sever derler. Aslı astarı olmayan gerçeklikle alakası olmayan konularda bu tür iddiaları atmak kimin işine yarar bilemiyorum ama, bunu da açıklamak gereği duydum" diye konuştu.

Vali Çiftçi konunun araştırılacağını belirterek köyden ayrıldı.

BAKAN SOYLU'DAN TEPKİ

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum'daki taşocağı firmasına kendisinin izin verdiği yönündeki iddialara Twitter hesabından cevap verdi. Bakan Soylu, "Yalan haber çetecileri iş başında. Yine kurgu haberlerle siyaset peşindeler. Masa başı yalan haberiniz için suç duyurusunda bulunacağım" paylaşımına yer verdi.

(Yusuf ÇINAR)