Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
103153
ALTIN
271.418
DOLAR
5.7533
STERLİN
7.3816
EURO
6.3439

Taş bina ışıl ışıl

Çorum Belediyesi Belediye Hizmet Binası’nı ışıklandırdı.

Taş bina ışıl ışıl

Çorum Belediyesi Belediye Hizmet Binası’nı ışıklandırdı.

10 Kasım 2019 Pazar 22:10
Taş bina ışıl ışıl

Çorum Belediyesi bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü Taş binadaki ışıklandırma çalışmasını tamamladı.

Belediye ilimizdeki tarihi Saat Kulesi’nden sonra Belediye Hizmet Binası'nı da ışıklandırmış oldu. Taş Bina olarak bilinen Belediye hizmet binası ışıklandırılarak yeni ve güzel bir görünüme kavuşmuş oldu.

Öte yandan

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Başkan Yardımcıları ile birlikte tamamlanan ışıklandırma çalışmasının ardından yeni bir görünüme kavuşan belediye binasını inceledi.

Vali Çiftçi, Başkan Aşgın ve Rektör Öztürk, ışıklandırmada emek veren personele teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
“Radyoloji çalışanları için sağlıklı çalışma koşulları sağlanmalı”
“Radyoloji çalışanları için sağlıklı çalışma koşulları sağlanmalı”
''Dezavantajlı Okulların Desteklenmesi Programı'' Devam Ediyor
''Dezavantajlı Okulların Desteklenmesi Programı'' Devam Ediyor
Öğrencilerden Atatürk konulu tiyatro
Öğrencilerden Atatürk konulu tiyatro
Alaca Engelliler Derneği yine sevindirdi
Alaca Engelliler Derneği yine sevindirdi
Platin Sağlık öğrencilerinden lösemi duyarlılığı
Platin Sağlık öğrencilerinden lösemi duyarlılığı
EsMahall Restoran&Cafe’ye görkemli açılış
EsMahall Restoran&Cafe’ye görkemli açılış
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim