Taş bina ışıl ışıl

Çorum Belediyesi bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü Taş binadaki ışıklandırma çalışmasını tamamladı.

Belediye ilimizdeki tarihi Saat Kulesi’nden sonra Belediye Hizmet Binası'nı da ışıklandırmış oldu. Taş Bina olarak bilinen Belediye hizmet binası ışıklandırılarak yeni ve güzel bir görünüme kavuşmuş oldu.

Öte yandan

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Başkan Yardımcıları ile birlikte tamamlanan ışıklandırma çalışmasının ardından yeni bir görünüme kavuşan belediye binasını inceledi.

Vali Çiftçi, Başkan Aşgın ve Rektör Öztürk, ışıklandırmada emek veren personele teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)