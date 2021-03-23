“Tarz yaratacak, farklı, kişiye özel tasarımlarla yol alınıyor”

Çorum’un tanınan simalarından marka uzmanı Gülben Çelebioğlu’nun girişimcilik öyküsü İstanbul’a taşındı.

Turizm, işletme, iktisat, sosyoloji gibi bir çok alanda eğitim alan, Türkiye’de ve Dünya’da bir ilk olarak yazmış olduğu “Marka Yönetiminde Selfie Kullanımı” tezi ile de bilimsel araştırmalarda bulunan Gülben Çelebioğlu, uzun yıllar marka ve teknoloji üzerine çalışmalar yaparken, kendi markasını yaratmanın detaylarını anlatmak üzere Business Channel ‘da Sema Baysal ile İşkolik programının konuğu oldu.

Programda girişimcilik ruhu ve teknolojik pazarlamayı birleştirdiği etmenleri anlatan Çelebioğlu, marka oluşturmanın önemli detaylarını da paylaştı.

Bygulben adı altında ınstagramdan yürüttüğü markası için e-ticarete nasıl karar verdiğini, geçtiği yolları ve pazarlama yöntemleri gibi can alıcı noktaların da altını çizen Gülben Çelebioğlu, globalleşen dünyada etkin olarak gerçekleşen dijital pazarlamanın önemine de dikkat çekti ve ayrıca e-ticaret olarak açmış olduğu butiği ile ilgili detaylı bilgilere de yer verdi.

İnsanların nasıl giyinmesi ve renklerin nasıl birleştirilmesi gerektiğini, nasıl stil sahibi olunacağını anlatan Çelebioğlu, “Giyinmek bir sanattır,herkesin bu hayatta ruhunun bir rengi vardır.Ve giyinmek renklerle dans etmek demektir.” ifadesini kullandı.

Bu işe ilk başlarda farklı ve tarz yaratacak olan kişiye özgü tasarımlarla başladıklarını ve ressam iş ortağı Gülden Kolukısa ile insanlara farklı ve kendilerini iyi hissettirecek tasarımlar hazırladıklarını anlatan Gülben Çelebioğlu, ürünlerin nasıl kullanılması gerektiğine ,hitap ettiği müşteri kitlesine ,tedarik süreci ve müşteriye ulaşmasına kadar tüm ince datayları da değerlendirerek, “Hedeflerimiz bizleri her zaman daha çok çalışmaya sevk eder.Ben de hayallerimi hedeflerimle birlikte entegre ederek markamı tüm Türkiye’ye sonra da Dünya pazarına tanıtmak istiyorum.” diye konuştu. (Haber Merkezi)

